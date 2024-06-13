«Лето в Москве»: в столице пройдут выступления собак таможенной службы

В Федеральной таможенной службе задействованы свыше 600 собак Как организована работа четвероногих помощников, которые задействованы в поиске запрещенных и взрывчатых веществ, оружия и даже редких исчезающих объектов флоры и фауны, собак-поводырей, разведчиков и санитаров расскажут гостям мероприятий цикла «Друг, спасатель, защитник» в Москве.