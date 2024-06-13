НАШЕ ОТРАДНОЕ
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НАШЕ ОТРАДНОЕ

7 подписчиков

Свежие комментарии

  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

«Лето в Москве»: в столице пройдут выступления собак таможенной службы

«Лето в Москве»: в столице пройдут выступления собак таможенной службы

В Федеральной таможенной службе задействованы свыше 600 собак Как организована работа четвероногих помощников, которые задействованы в поиске запрещенных и взрывчатых веществ, оружия и даже редких исчезающих объектов флоры и фауны, собак-поводырей, разведчиков и санитаров расскажут гостям мероприятий цикла «Друг, спасатель, защитник» в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх