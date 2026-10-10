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Где проходит грань между жертвенностью и любовью в отношениях

Ловушка «хорошей женщины» Она отменяет встречу с подругами, потому что ему грустно. Она покупает ему дорогие подарки в ущерб себе.

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