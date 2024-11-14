В Татарстане выросло число погибших в дорожных авариях

В Татарстане возрасло количество аварий со смертельным исходом. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» о состоянии аварийности на дорогах Республики Татарстана рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.