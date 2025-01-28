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Крэйг Тайли: «Были разговоры о том, что Джокович больше не вернется на Australian Open – он вернется»

Крэйг Тайли: «Были разговоры о том, что Джокович больше не вернется на Australian Open – он вернется»

«Были разговоры о том, что Новак [больше не вернется в Австралию] – он вернется. Мы увидим его снова, а я с нетерпением жду встречи с ним в ближайшие несколько недель», – сказал Крэйг Тайли.

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