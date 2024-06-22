День молодежи на Роза Хутор 🗓 27 июня, 20:00 📍 Медовея, 4, площадка перед отелем Rosa Springs Тематические конкурсы, диско-пати, командные игры, барбекю и самый душевный квартирник с гитарой.
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День молодежи на Роза Хутор 🗓 27 июня, 20:00 📍 Медовея, 4, площадка перед отелем Rosa Springs Тематические конкурсы, диско-пати, командные игры, барбекю и самый душевный квартирник с гитарой.