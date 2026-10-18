Мертвые тела, живые деньги и контракт с Минобороны: «Анабиоз» привел сначала в СИЗО, потом — в окопы Компания Маслова занималась изготовлением и продажей учебных материалов из частей человеческих тел Юрий Енцов Фото: Следственный комитет РФ Материал комментируют: Сейран Давтян Обвиняемый по делу о приобретении тел из морга в Санкт-Петербурге Станислав Маслов убыл в зону СВО.
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