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Российские войска за сутки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации утром в субботу, 9 июля, сообщили, что за прошедшие 24 часа военнослужащие страны уничтожили пять складов боеприпасов Вооруженных сил Украины.

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