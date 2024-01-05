Кухонные полотенца не только для кухни: нетривиальные идей использования кухонных полотенец

Найти кухонные полотенца с симпатичным принтом — очень простая задача. Полотенца с цветочным рисунком, геометрическими орнаментами, тематическими рисунками в честь Нового года или Пасхи — выбор огромен! К сожалению, мало кто задумывается о том, что обычные кухонные полотенца облают огромным потенциалом и могут использоваться не только по своему прямому назначению.