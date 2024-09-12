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Царьград

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  • Александр Плешков
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  • Ирина
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В Мурманске и Апатитах снова закрыли аэропорты: что известно

В Мурманске и Апатитах снова закрыли аэропорты: что известно

Росавиация объявила о временном ограничении работы двух аэропортов – в Мурманске и в Апатитах утром четверга, 12 сентября 2024 года.

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