«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка»

Леонид Руси

А кто такой маньяк по сути...? это одержимый демонами... А таких на зададе как грязи... Королевская верхушка Наглии... сатанисты... В Пиндостане 30 храмов Сатаны... Ну и к кому тянется Зеля? Демон входит в человека и тот уже действует под диктовку... Все мысли от демона, все чувства от демона... Злыдень писюкавый!