Если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то Киеву потребуется ядерное оружие, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.
«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка»
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Добрая воля" не лает это сделать... Когда... пусть эта "воля" ответит: КОГДА?
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12 час.
Леонид Руси
А кто такой маньяк по сути...? это одержимый демонами... А таких на зададе как грязи... Королевская верхушка Наглии... сатанисты... В Пиндостане 30 храмов Сатаны... Ну и к кому тянется Зеля? Демон входит в человека и тот уже действует под диктовку... Все мысли от демона, все чувства от демона... Злыдень писюкавый!
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10 час.
Семен Демин
Пора убрать сумасшедшего наркомана. Чего ждут в Кремле? Когда по России будет нанесен ядерный удар? Нет сомнений, что Зеленский это сделает. Или сами укры сделают ядреную бомбу, либо им ее передадут страны НАТО. Это абсолютно реальный вариант.
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38 мин.
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