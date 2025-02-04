Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Семен Демин
    Пора убрать сумасшедшего наркомана. Чего ждут в Кремле? Когда по России будет нанесен ядерный удар? Нет сомнений, что...«Очередные заявле...
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«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка»

«Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка»

Если Украину не примут в НАТО в ближайшем будущем, то Киеву потребуется ядерное оружие, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Добрая воля&quot; не лает это сделать... Когда... пусть эта &quot;воля&quot; ответит: КОГДА?
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12 час.
Леонид Руси
А кто такой маньяк по сути...? это одержимый демонами... А таких на зададе как грязи... Королевская верхушка Наглии... сатанисты... В Пиндостане 30 храмов Сатаны... Ну и к кому тянется Зеля? Демон входит в человека и тот уже действует под диктовку... Все мысли от демона, все чувства от демона... Злыдень писюкавый!
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10 час.
Семен Демин
Пора убрать сумасшедшего наркомана. Чего ждут в Кремле? Когда по России будет нанесен ядерный удар? Нет сомнений, что Зеленский это сделает. Или сами укры сделают ядреную бомбу, либо им ее передадут страны НАТО. Это абсолютно реальный вариант.
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38 мин.
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