В Новохорошевском проезде пройдет открытый урок по единоборствам

21 января в центре «Феникс» состоится открытое занятие единоборствами. « «Руководитель секции «»Рукопашный бой»» проведет мастер-класс на тему «Развитие координационных способностей у детей, занимающихся рукопашным боем» », — рассказали организаторы.
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