Эксперт: Россия находится в числе ведущих мировых игроков в технологиях ИИ

Одним из ведущих мировых игроков в области IT-технологий назвал Россию технический директор компании «Яков и Партнеры» Федор Чемашкин 19 сентября в ходе круглого стола, посвященного проблемам регулирования искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта на официальном интернет-портале.
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