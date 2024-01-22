Боррель раскритиковал панику в Европе из-за "угрозы нападения" России

ТАСС/EPA/JULIEN WARNAND Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал появившиеся в Европе панические настроения из-за угрозы якобы возможного нападения России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии