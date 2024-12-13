БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крах Сирии как часть плана Запада по переустройству мира

Крах Сирии как часть плана Запада по переустройству мира

Коллапс асадовской Сирии стал, пожалуй, самым эффектным ходом конгломерата наднациональных элит из США, Британии и Израиля в глобальной шахматной партии, приз за победу в которой — мировое господство в XXI веке.

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Комментарии
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Владимир Иванов
К как может мир быть многополярным.Полярность бывает плюс и минус!То есть  2полярности!
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