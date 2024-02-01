Некоторые частные банки Турции закрыли счета российских фирм под давлением США

Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм в связи с беспрецедентным давлением США из-за санкций, также ужесточены требования к физлицам из РФ, которые собирались завести карточки, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в банковском секторе страны.