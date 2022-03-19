Только на карту "Мир": ПФР уточнил, кому дадут выплату 16 000 рублей в ближайшие дни

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил, кому именно дадут неплохую выплату в ближайшие дни. Деньги размером 16 тысяч рублей уже активно получают каждый месяц некоторые российские семьи, ведь они подошли под все условия.
Популярные статьи
- В Краснодарском крае полицейские проводят мероприятия по профилактике возникновения экстремистской идеологии в молодежной среде
- В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню моряка-подводника
- Ветеран Великой Отечественной войны написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины
Свежие комментарии