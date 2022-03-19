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Только на карту "Мир": ПФР уточнил, кому дадут выплату 16 000 рублей в ближайшие дни

Только на карту "Мир": ПФР уточнил, кому дадут выплату 16 000 рублей в ближайшие дни

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил, кому именно дадут неплохую выплату в ближайшие дни. Деньги размером 16 тысяч рублей уже активно получают каждый месяц некоторые российские семьи, ведь они подошли под все условия.

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