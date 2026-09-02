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Крымская газета

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Россельхознадзор за полгода изъял тонны продукции без маркировки в Крыму и Севастополе

Россельхознадзор за полгода изъял тонны продукции без маркировки в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе в ходе проверок Россельхознадзора выявлены тонны продукции без маркировки и ветеринарных документов, а также нарушения в школах, кафе и на рынках.

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