Россельхознадзор за полгода изъял тонны продукции без маркировки в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе в ходе проверок Россельхознадзора выявлены тонны продукции без маркировки и ветеринарных документов, а также нарушения в школах, кафе и на рынках.
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