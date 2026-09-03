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Царьград

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FDA отозвало замороженные ягоды в 16 штатах из-за риска заражения

FDA отозвало замороженные ягоды в 16 штатах из-за риска заражения

FDA объявила об отзыве замороженной ягодной смеси Organic Triple Berry Blend в магазинах Walmart в 16 штатах, включая Техас и Флориду.

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