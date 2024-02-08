Toyota запатентовала матрас – большой и надувной (объясняем, зачем)

Автопроизводители каждый божий день подают заявки на патенты. Одни изобретения идут в производство, другие – в стол (прикольно, но делать это никто не собирается), а третьи – в СМИ, чтобы повеселить читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии