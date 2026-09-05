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Премьер Болгарии: Долго ли Россия будет терпеть агрессию Запада?

Премьер Болгарии: Долго ли Россия будет терпеть агрессию Запада?

«Европа может существовать без России, но вряд ли просуществует долго, воюя против России», — заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев в ходе правительственного часа в парламенте 4 сентября.

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