Конгрессвумен Делауро обвинила Маска в попытке сорвать принятие закона о бюджете

Член нижней палаты конгресса США от Демократической партии Роза Делауро обвинила предпринимателя Илона Маска в попытке сорвать принятие законопроекта о бюджете, целью которого является предотвращение приостановки работы федерального правительства.
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