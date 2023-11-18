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Закон, порядок, государство

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Курсанты и сотрудники МЧС Республики Беларусь посетили подразделение специальной пожарной охраны

Курсанты и сотрудники МЧС Республики Беларусь посетили подразделение специальной пожарной охраны

В рамках обмена опытом подготовки специалистов для государственных систем по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 20 будущих спасателей Республики Беларусь ознакомились с деятельностью специальной пожарно-спасательной части № 7 Специального управления ФПС № 3 МЧС России по прикрытию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также посетили музей Специальной пожарной охраны России.

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