Курсанты и сотрудники МЧС Республики Беларусь посетили подразделение специальной пожарной охраны

В рамках обмена опытом подготовки специалистов для государственных систем по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 20 будущих спасателей Республики Беларусь ознакомились с деятельностью специальной пожарно-спасательной части № 7 Специального управления ФПС № 3 МЧС России по прикрытию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также посетили музей Специальной пожарной охраны России.