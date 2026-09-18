Китай приблизился к созданию 3-нм микросхем на старых DUV-литографах

Но до массового производства предстоит решить ещё ряд проблем Китайская академия наук анонсировала новую архитектуру транзисторов с круговым затвором (GAA), которая достигла коэффициента включения/выключения более 500 000 раз на установке для DUV-литографии, что теоретически позволяет достичь производительности, эквивалентной 3 нм.