Китай приблизился к созданию 3-нм микросхем на старых DUV-литографах

Но до массового производства предстоит решить ещё ряд проблем Китайская академия наук анонсировала новую архитектуру транзисторов с круговым затвором (GAA), которая достигла коэффициента включения/выключения более 500 000 раз на установке для DUV-литографии, что теоретически позволяет достичь производительности, эквивалентной 3 нм.
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