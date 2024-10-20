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Загадочная смерть обучавшего боевиков ВСУ британского капрала: Погиб в результате "невоенного инцидента"

Загадочная смерть обучавшего боевиков ВСУ британского капрала: Погиб в результате "невоенного инцидента"

В Великобритании произошла загадочная смерть британского капрала, обучавшего боевиков ВСУ. В Минобороны страны сообщили, что военный погиб в результате "невоенного инцидента".

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