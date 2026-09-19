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Регионы России

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Путин поздравил Марата Камболова с избранием президентом Южной Осетии

Путин поздравил Марата Камболова с избранием президентом Южной Осетии

Владимир Путин выразил уверенность в том, что деятельность Камболова на посту главы республики будет способствовать дальнейшему поступательному развитию отношений между государствами на благо народов обеих стран и в интересах укрепления региональной безопасности и стабильности.

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