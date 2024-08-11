Юлия Ковальчук изменилась до неузнавания

41-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась воспоминаниями о своём детстве и школьной жизни. В интервью она рассказала, что однажды сумела увести весь класс с уроков, чтобы пойти на концерт группы «Иванушки».
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