Новосибирскую область накроет пик природных пожаров

В Новосибирской области на ближайшие дни объявлен период повышенной пожарной опасности, пик которой приходится именно на это время.
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