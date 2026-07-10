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Собянин сообщил о перехвате 14 БПЛА над Москвой

Собянин сообщил о перехвате 14 БПЛА над Москвой

Ночью 10 июля 2026 года Москва, Ленинградская область и Ростовская область подверглись массированным атакам беспилотников — в столице сбили 14 дронов, в Ленобласти — 14, в Ростовской области повреждены нефтехранилища и жилой дом.

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