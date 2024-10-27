Сгорели дотла: Цыганские дома полностью выгорели в Коркино Челябинской области

Борис Леонтьев

Как было с цыганами (и не только) в СССР? Да, цыгане были и даже кочевые. Но… Их сильно дисциплинировали две вещи, которых нет в РФ. Первое — это наличее в УК и законах смертной казни. Второе, это статья за тунеядство в том же УК. И таки да, чтобы сейчас не верещали либерасты и дерьмократы, продажных милиционеров тогда было существенно меньше чем продажных полицейских сейчас, хотя продажных чиновников и тогда хватало. К тому же власть тогда очень старалась приучить цыган к оседлой жизни, и помогали им в этом во многом именно статья за тунеядство и наличие смертной казни. Да и сами цыгане вели себя по другому, предпочитая конокрадство, воровство и гадание торговле наркотиками и оружием. Сейчас же любой цыганский барон — это прежде всего наркобарон, а любой табор — это прежде всего ОПГ, занимающаяся наркоторговлей.