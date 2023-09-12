Вопрос цен на топливо подняли на пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина в рамках Восьмого Восточного Экономического форума (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Глава государства озвучил, что будет с ценами на топливо в России
Комментарии
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Андрей Тихонов
ни хера ни на каком контроле не находится, власть сама наживается и подстегивает рост цен на всё, цена на 01.2000 года на дизель была рупь, а сейчас...... вот вам реальная инфляция. необходимо вернуть уровень цен на 01.2000 года, т.е. допутинский период, так же убрать все поборы с населения , которые появились при путине и тогда на 30-ку можно будет нормально жить
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11 час.
Лариса Овчинникова
Они договорились между собой! Так что держитесь, граждани !
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11 час.
А Кудасов
Как всегда, просто поговорили. Принятых решений нет. Все так и останется до следующего повышения цен на топливо. Следом на всё вообще.
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7 час.
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