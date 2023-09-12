Глава государства озвучил, что будет с ценами на топливо в России

Андрей Тихонов

ни хера ни на каком контроле не находится, власть сама наживается и подстегивает рост цен на всё, цена на 01.2000 года на дизель была рупь, а сейчас...... вот вам реальная инфляция. необходимо вернуть уровень цен на 01.2000 года, т.е. допутинский период, так же убрать все поборы с населения , которые появились при путине и тогда на 30-ку можно будет нормально жить