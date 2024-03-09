После победы над ХАМАС Израиль пойдёт на Украину: Вслед за Макроном на войну собрались евреи

Дмитрий Гурин

Ну сначала пусть победят ХАМАС а так же и другие арабские страны с которыми уже в состоянии войны а потом уже думают о помощи Украине. Фактически Израиль своими действиями в Секторе Газа выкопал себе очень и очень глубокую могилу. Израиль еще цел только благодаря США, а ослабление штатов на международной полит. арене ведет к продолжению боевых действий. Так что Израиль "гуд бай навсегда....". Это уже я думаю не обговаривается, убийство стольких детей мусульмане не простят, так что у Израилитян есть только один вариант, спешная эмиграция в штаты или британию.