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Новости экономики России

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Microsoft увольняет более 1000 человек

Microsoft подтверждает информацию об увольнениях части сотрудников в сфере смешанной реальности. Хотя сокращения затронут отдел, который занимается разработкой гарнитуры дополненной реальности HoloLens 2, Microsoft планирует продолжить продажи устройства, которое впервые появилось в продаже в 2019 году, сообщает CNBC.

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