Под прицелом
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Под прицелом

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Уйти нельзя остаться: как Иран может выдавить американские базы из региона

Уйти нельзя остаться: как Иран может выдавить американские базы из региона

Попытки президента Трампа навязать Ирану «большую сделку» с позиции силы привели лишь к тому, что на Ближнем Востоке разворачивается новый этап вооруженного противостояния, наглядно демонстрирующий, чего стоит «миролюбие» Вашингтона.

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