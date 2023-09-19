Центробанк не спасет: что будет с ценами на потребительские товары осенью‑зимой 2023 года

Повышение ключевой ставки на очередном собрании совета директоров ЦБ РФ до 13% нацелено прежде всего на обуздание инфляции, а значит и создание предпосылок для стабилизации потребительских цен, которые неуклонно растут уже несколько месяцев подряд.