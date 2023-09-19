РИАМО

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Дюков
    разве это не фашисты отправлять пленных на минные поля, так фашисты делали с мирным населением разминировать минные п...Украинские бойцы ...
  • Зоя Жук
    Уж лучше бы молчал. Одно позорнее другого. Нечем гордиться!Шольц сравнил под...
  • Вовладар Даров
    Угроза это США и НАТО!Блинкен назвал со...

Центробанк не спасет: что будет с ценами на потребительские товары осенью‑зимой 2023 года

Центробанк не спасет: что будет с ценами на потребительские товары осенью‑зимой 2023 года

Повышение ключевой ставки на очередном собрании совета директоров ЦБ РФ до 13% нацелено прежде всего на обуздание инфляции, а значит и создание предпосылок для стабилизации потребительских цен, которые неуклонно растут уже несколько месяцев подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх