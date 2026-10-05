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Для детей из многодетных семей выделили еще 730 путевок на Черное море

Для детей из многодетных семей выделили еще 730 путевок на Черное море

Для участников проекта «От Уральских гор до Черного моря» дополнительно выделили еще 730 путевок. Общее число юных свердловчан, которые смогут отдохнуть на Черноморском побережье в рамках проекта, увеличилось до 3902 человек.

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