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Жалел мужчин в неравных браках, но сам женился на балерине на 27 лет младше. Как изменились взгляды Егора Бероева после развода

Жалел мужчин в неравных браках, но сам женился на балерине на 27 лет младше. Как изменились взгляды Егора Бероева после развода

Более 20 лет продлился союз артиста с Ксенией Алферовой, который благословил еще Александр Абдулов. Новость о разводе пары в 2025-м шокировала публику, а следом поклонники удивились скорой свадьбе Бероева с юной балериной.

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