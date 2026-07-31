Достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и всех вооружённых группировок в Газе, — Трамп. Сегодня Совет Мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооружённых группировок в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии