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Русская весна

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Достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и всех вооружённых группировок в Газе, — Трамп

Достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и всех вооружённых группировок в Газе, — Трамп

Достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и всех вооружённых группировок в Газе, — Трамп. Сегодня Совет Мира достиг исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС и других вооружённых группировок в секторе Газа.

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