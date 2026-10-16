Диагноз, который меняет всё Кирилл не помнил, как донес Полину с террасы до машины. В ушах стоял оглушительный звон, а перед глазами плыло её мертвенно-бледное лицо с темными полукружиями ресниц на неподвижных щеках.
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