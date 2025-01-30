В Суздальском районе возник очаг бешенства

Во Владимирской области возник очаг бешенства. На территории эпизоотического очага запрещено: лечение больных восприимчивых животных, посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.