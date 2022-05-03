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Виталий Савельев: «Работы планируется очень много, всего в одном интервью перечислить просто невозможно»

Виталий Савельев: «Работы планируется очень много, всего в одном интервью перечислить просто невозможно»

В отличие от многих других чиновников и представителей бизнеса, которые поспешили подвести итоги 2021 года под его занавес, министр транспорта России Виталий Савельев выдержал паузу и со своим итоговым интервью газете «Известия» в феврале 2022 года он действительно выделился на тогда ещё пустой информационной поляне (интервью глава Минтранса дал до событий 24 февраля 2022).

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