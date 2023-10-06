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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Буланова рассказала, что артисты не получат денег за трибьют Юрия Шатунова

Буланова рассказала, что артисты не получат денег за трибьют Юрия Шатунова

По словам певицы, она готова выступить, несмотря на угрозы продюсера "Ласкового мая" Российская певица Татьяна Буланова рассказала подробности предстоящего концерта памяти солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

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