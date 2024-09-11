Харрис заявила, что перед началом СВО передала Зеленскому развединформацию

На предвыборных дебатах, которые проходят сейчас между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, кандидатка на пост президента США заявила, что за несколько дней до начала российской специальной операции она встречалась с Владимиром Зеленским и передала ему некоторую развединформацию, касающуюся защиты Украины.
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