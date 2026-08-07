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Контрафронт

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Россия: Пожар в логистическом центре гиганта электронной коммерции Wildberry в Екатеринбурге...

Россия: Пожар в логистическом центре гиганта электронной коммерции Wildberry в Екатеринбурге Свердловской области Уральского федерального округа вспыхнул в утренние часы по местному времени после очередной атаки украинского беспилотника.

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