Чекалина надеется на экспериментальное лечение в КНР. Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини Кадр из видео со страницы ЛерчекБлогер Лерчек сообщила, что ее рак желудка, с которым она сражается уже несколько месяцев, вернулся.
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