Чекалина надеется на экспериментальное лечение в КНР. Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини Кадр из видео со страницы ЛерчекБлогер Лерчек сообщила, что ее рак желудка, с которым она сражается уже несколько месяцев, вернулся.