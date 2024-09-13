Власти США оказывают давление на Нигерию, чтобы освободить задержанного руководителя Binance

США оказывают давление на Нигерию для освобождения Тиграна Гамбарьяна. Он ранее работал в налоговой службе США (IRS), потом стал сотрудником криптовалютной биржи Binance, который был задержан в этой стране семь месяцев назад.
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