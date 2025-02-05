Новосибирск между рельсами и небом. В крупнейшем городе Сибири продолжают говорить о строительстве железнодорожной ветки в аэропорт

Быть или не быть «Аэроэкспрессу» в Новосибирске — власти региональной столицы вспомнили о проекте, о котором говорят уже много лет, и задумались, а может всё-таки построить железную дорогу в воздушную гавань.
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