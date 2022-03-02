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Ополченцы из ДНР ликвидировали бригадного генерала ВСУ

Ополченцы из ДНР ликвидировали бригадного генерала ВСУ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Народной милиции ДНР. Разведка ДНР также сообщает о тяжелом ранении командующнго группировкой "Восток" генерал-лейтенанта Юрия Содоля и убийстве командира 53-й бригады полковника Дмитрий Титенко.

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