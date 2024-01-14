Хоккеисты ´Динамо-Шинника´ в гостях обыграли ´Атлант´ в МХЛ.

Фото ХК ´Динамо-Шинник´12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского ´Динамо-Шинника´ одержали первую победу в текущей выездной серии в рамках регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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