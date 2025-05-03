На нашем экране: спрос на российские телевизоры стремительно растет

В России стремительно растет спрос на отечественные телевизоры, несмотря на увеличение их стоимости. В I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го продажи подскочили примерно на 20–30%, при этом цены на модели популярных брендов выросли на 17–32%, рассказали «Известиям» продавцы электроники.