Анастасия Ракова: 75% вакансий на столичном рынке труда требуют среднего образования

75% вакансий в Москве требует среднего профессионального образования По данным заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, около 75% всех вакансий в столице требуют наличие среднего профессионального образования.
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